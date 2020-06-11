Кабмин хочет усилить АМКУ: обыски, статус решений, финансовая независимость — меморандум с МВФ

Правительство планирует усилить Антимонопольный комитет - принять закон о финансовой и операционной независимости, усилить полномочия комитета по проведению обысков.

Об этом говорится в обнародованном меморандуме с МВФ.

"Мы усилим Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в соответствии с передовыми международными практиками", - говорится в документе.

Сообщается, что правительство готовит закон, который обеспечит:

финансовую и операционную независимость АМКУ;

прозрачность, конкурентность и защищенность от политического вмешательства процессов назначения и снятия с должности главы АМКУ и госуполномоченных;

усиление полномочия АМКУ в проведении физических обысков и конфискации документов и обеспечения обмена информацией с другими правоохранительными органами;

то, что решение АМКУ получат статус правоприменительных исполнительных документов, и таким образом, обеспечат отсутствие необходимости использования судебного процесса для обеспечения выполнения решений.

Напомним:

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда