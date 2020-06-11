Кабмин хочет усилить АМКУ: обыски, статус решений, финансовая независимость — меморандум с МВФ
Правительство планирует усилить Антимонопольный комитет - принять закон о финансовой и операционной независимости, усилить полномочия комитета по проведению обысков.
Об этом говорится в обнародованном меморандуме с МВФ.
"Мы усилим Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в соответствии с передовыми международными практиками", - говорится в документе.
Сообщается, что правительство готовит закон, который обеспечит:
- финансовую и операционную независимость АМКУ;
- прозрачность, конкурентность и защищенность от политического вмешательства процессов назначения и снятия с должности главы АМКУ и госуполномоченных;
- усиление полномочия АМКУ в проведении физических обысков и конфискации документов и обеспечения обмена информацией с другими правоохранительными органами;
- то, что решение АМКУ получат статус правоприменительных исполнительных документов, и таким образом, обеспечат отсутствие необходимости использования судебного процесса для обеспечения выполнения решений.
Напомним:
Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.
Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.
Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
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Экономическая правда
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