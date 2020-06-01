"ДТЭК ВИЭ" Ахметова за год увеличила чистую прибыль на 119%

В 2019 году "ДТЭК ВИЭ" в которой сконцентрированы все активы возобновляемой энергетики Ахметова, по сравнению с 2018 годом увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, показатель EBITDA компании вырос на 111% – до 3,88 млрд. грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на финотчет компании.

Инвестиции в развитие зеленой энергетики выросли по сравнению с 2018 годом на 113%, составив 8,9 млрд грн.

По данным компании, ввод в эксплуатацию новых электростанций позволил увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 106% – до 1,4 млрд кВт-ч.

В 2019 году кредитный портфель ДТЭК ВИЭ вырос на 80% и достиг 21,7 млрд грн, говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в отчетном периоде компания привлекла заемное финансирование от консорциума трех немецких банков под гарантии экспортно-кредитных агентств в размере 90 млн евро и осуществила выпуск дебютных зеленых еврооблигаций со сроком обращения пять лет на сумму 325 млн евро, основными держателями которых стали европейские инвестиционные фонды, в том числе специализирующиеся на инвестициях в "зеленые" проекты.

По информации компании, на сегодняшний день действующий портфель проектов "зеленой" генерации ДТЭК ВИЭ составляет 950 МВт, в строительство которых было инвестировано 1,2 млрд евро собственных и заемных средств, из которых в 2019 году введено в эксплуатацию 740 МВт мощности в зеленой энергетике: две очереди Приморского ветропарка (200 МВт), Орловскую ВЭС (100 МВт), Никопольскую СЭС (200 МВт) и Покровскую СЭС (240 МВт).

В компании отметили, что эти инвестиции обеспечат ежегодное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2,6 млн тонн.

При этом в ДТЭК ВИЭ обратили внимание, что задолженность государства перед компанией за произведенную зеленую энергетику составляет 1,8 млрд грн, а уровень расчетов за март составил 11%, за апрель и май – по 5%.

По мнению компании, урегулирование вопроса изменений в законодательстве по дальнейшим условиям развития зеленой энергетики в Украине позволит всем игрокам рынка ВИЭ принять решения о будущих инвестициях.

Напомним:

Ранее сообщалось, что десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Как сообщал участник переговоров, проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины