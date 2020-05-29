МВФ: Утверждение программы stand-by с Украиной состоится в ближайшее время

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by с Украиной состоится в ближайшее время.

Об этом она заявила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба президента.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Георгиева и президент Украины также обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости", - отметил президент.

Георгиева также приветствовала принятия так называемого "антиколомойского" закона, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Напомним:

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

В Офисе президента говорили, что общий объем программы все еще обсуждается. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель.

Экономическая правда