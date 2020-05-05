Новости 5 мая: майнинг на АЭС, тарифы на электроэнергию, бензин из РФ

О майнинге на АЭС. И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

О тарифах. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом

О бензине из РФ. "Западная нефтегазовая компания" и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России

О безработных. По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года

О росте экономики в 10%. Правительству и банкам нужно выдавать предпринимателям кредиты минимум на 400 миллиардов гривень в год, чтобы рост экономики составлял от 8 до 10%

Вы хотите узнать больше?

Ящик Пандоры открыли: как "госгарантии" могут привести Украину к новому экономическому кризису

Укрэксимбанк будет кредитовать Укравтодор под государственные гарантии на десятки миллиардов гривень. Такие меры помогут правительству строить дороги, но это также может привести к долговому кризису в будущем. Что не так?(укр)