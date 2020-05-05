Украина впервые за 4 года импортировала бензин из России

"Западная нефтегазовая компания" и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" — 115 тонн.

4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс тонн (чуть более 1% от баланса рынка).

В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК и "Евростандарт".

Вместе с автомобильным бензином "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". После 2016 года поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Напоминаем:

Из-за пандемии коронавируса котировки бензинов в Северо-Западной Европе за два месяца упали более чем в 3 раза.

Если в феврале они составляли 550 долларов/тонна, то в в апреле опустились до 170 долларов/тонна.

В 20-х числах апреля издание РБК сообщило, что российские нефтяные компании вынуждены продавать бензин на бирже себе в убыток.

Розничная реализация бензина в России из-за мер самоизоляции упала на 40–50%, по оценкам Минэнерго РФ.