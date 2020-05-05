Количество безработных увеличилось на 50% - Центр занятости

Эльдар сарахман

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного центра занятости.

"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс человек, что почти на 148,5 тыс, или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс", - заявили в Госцентре занятости.

В частности, с начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тыс граждан.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Отмечается, что на данный момент есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг, в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (медицинские сестры, социальные работники), в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

Экономическая правда