Экономика будет расти на 10%, если кредитовать предпринимателей на 400 миллиардов ежегодно – Петрашко

Правительству и банкам нужно выдавать предпринимателям кредиты минимум на 400 миллиардов гривень в год, чтобы рост экономики составлял от 8 до 10%.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова".

"Экономические реформы делаются простыми вещами – каждый предприниматель должен иметь доступ к кредитованию. Украинская система должна выдавать предпринимателям в год хотя бы на 400 млрд грн, чтобы был рост на 8% - это экономика. Если не будет кредитования, расти экономика на 8 или 10% не будет", - заявил Петрашко.

Сейчас правительство разработало программу кредитования под 5-9%.

"Вопрос финансирования, изменение программы, которая уже заработала 5-7-9. Не относительно новых кредитов, а в отношении тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты в банках и которые, обратившись в банки, смогут один год не платить вообще проценты. За них будет платить государство, то есть они будут платить вообще ноль. Эта программа рассчитана на портфель где-то 35 млрд грн", - подчеркнул министр.

Следующая программа на рассмотрении правительства — программа "Новые деньги". По словам чиновника, программа будет быстро имплементирована и предоставит возможность быстро брать новые кредитные ресурсы.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов гривень.

Кабинет министров в ближайшее время представит поэтапный план поддержки бизнеса.

Экономическая правда