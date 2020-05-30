Директор ГТС прокомментировал заявление нардепов в КСУ об неконституционности анбандлинга "Нафтогаза"
Директор оператора ГТС Сергей Макогон отметил, что заявление нардепов в КСУ про неконституционность закона об анбандлинге "Нафтогаза" и отделения ГТС в отдельную компанию может означать попытку разорвать контракт с "Газпромом".
Об этом он написал в Facebook.
Макогон отметил, что согласно новому договору благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки.
"Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины.
О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", - резюмировал глава ГТС.
Напоминаем:
В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.
17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".
Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.
17 декабря 2019 года секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.
1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.
Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новой транзитного соглашения с "Газпромом", достиг 2 миллиарда кубометров, что на 46% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. Позже Коболев рассказал, почему Газпром подписал договор с Нафтогазом, а не с Оператором ГТС
Экономическая правда
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