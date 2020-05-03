Новости выходных: переводы от мигрантов и ликвидация общепитов

О сокращении работы АЭС. И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

О кредитах для бизнеса. Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов.

О мигрантах. Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.

О Коломойском. Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

О ликвидации общепитов. С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.