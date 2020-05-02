Зеленский заявил, что на кредиты для бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Прежде всего, это программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство", - заявил президент.

Зеленский отметил, что дополнительно 6 млрд направлены на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность.

"Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам", - объяснил Зеленский.

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Экономическая правда