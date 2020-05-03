С начала пандемии коронавируса ликвидировались 40% общепитов

С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил народный депутат Никита Потураев.

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - ЭП) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана.

12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.

Он допускает, что это может быть связано с проваленным первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.

"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - добавил нардеп.

По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

Напоминаем:

В опубликованном законе о Госбюджете-2020 снова изменили текст об освобождении от уплаты аренды для предпринимателей, которые из-за карантина не могут пользоваться имуществом.

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