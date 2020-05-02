В 2020 году трудовые мигранты переведут на 2 миллиарда долларов меньше - НБУ

Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.

Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.

Нацбанк отмечает, что основные факторы - это уменьшение количества мигрантов, и замедление экономик других стран, в частности Польши.

"Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года.

Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением до конца года", - объясняют в отчете.

НБУ также отмечает, что общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода на уровне 10%.

"Кроме того, ограничения на выезд за границу станут дополнительным фактором снижения переводов во II квартале, поскольку сезонные работники останутся дома", - добавляет Нацбанк.

Напоминаем:

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти 12 млрд долларов.

Экономическая правда