Новости 26 мая: увольнение руководителя Госгеокадастра, налоговый закон, стадион "Черноморец"

Об увольнении руководителя Госгеокадастра. Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

О "зеленой" энергетике. Международные инвесторы в сектор возобновляемых источников энергии консолидировали свои предложения по стабилизации ситуации на энергетическом рынке и призвали премьера подписать Меморандум о взаимопонимании.

О налоговом законе. Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов (законопроект 1210) "нужно срочно менять".

О госдолге. Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель 2020 года в гривне уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в эквиваленте в долларах - вырос на 1,3% до 81,4 млрд долларов.

О стадионе "Черноморец". 22 мая Фонд гарантирования вкладов продал стадион "Черноморец" американской компании Allrise Capital за 193,8 миллиона гривен. Это была 21 попытка продать стадион.

Об ОГХК. НАБУ и САП наложили арест на 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья "Объединенной горно-химической компании", которую хотели вывезти без оплаты за продукцию (80 млн грн).

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