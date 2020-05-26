Инвесторы в ВИЭ призвали Кабмин как можно скорее подписать компромиссный меморандум

Международные инвесторы в сектор возобновляемых источников энергии с участием Минэкоэнерго консолидировали свои предложения по стабилизации ситуации на энергетическом рынке и призвали премьера подписать Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

В частности, инвесторы, согласно нормам Меморандума, идут на добровольную реструктуризацию "зеленого тарифа", тем самым, обеспечивая постепенный и успешный переход к системе аукционов и уменьшения нестабильного финансового положения ГП "Гарантированный покупатель".

"Со стороны же государства бизнес ожидает стабильности правил игры, чтобы была возможность планировать дальнейшую деятельность с учетом долгосрочных перспектив", - говорится в заявлении.

"Подписание данного Меморандума станет важным сигналом международному сообществу и европейским партнерам по выполнению Украиной взятых на себя обязательств. Ведь это будет означать, что и государство, и бизнес определились с правилами игры, публично их задекларировали и поддержали готовность работать по ним, а не постоянно вносить определенные новации.

Это, в свою очередь, отвергает и возможность сценария международных арбитражей. Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины", - заявил координатор Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Скульский.

Рекомендуем почитать: Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике

Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Напомним:

Правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда