Официально: стадион "Имэксбанка" - "Черноморец" продали с 21-й попытки

22 мая Фонд гарантирования вкладов продал стадион "Черноморец" американской компании Allrise Capital за 193,8 миллиона гривен. Это была 21 попытка продать стадион, ранее принадлежавший "Имэксбанка".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Ранее СМИ сообщали, что основатель Allrise Capital гражданин РФ. Сама компания имеет три офиса в России.

Первоначальная цена лота в мае 2018-го составляла 1,139 млрд гривен.

Сообщается, что Фонд ожидает подписания договора и перечисления средств, которые будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Имэксбанка" и государстве. По состоянию на 1 мая Фонд выплатил вкладчикам банка-банкрота 4,2 млрд грн гарантированного возмещения.

Как сообщал Фонд гарантирования вкладов, и сам способ перевода стадиона "Черноморец" в залог по кредитам в банке "Имексбанка", и дальнейшие судебные тяжбы вокруг него обусловили сложность продажи этого объекта.

В частности, после передачи банка в управление Фонда оказалось, что 90% корпоративного кредитного портфеля - инсайдерские кредиты, выданные приближенным и связанным с владельцами банка компаниям.

Экономическая правда