Компания из ОАЭ хотела вывезти продукцию ОГХК на 80 миллионов без оплаты, вмешалось НАБУ

НАБУ и САП наложили арест на 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья "Объединенной горно-химической компании", которую хотели вывезти без оплаты за продукцию (80 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сообщается, что о намерении иностранной компании-посредницы из ОАЭ в течение суток вывезти из Одесского порта сырье без оплаты сообщил новый менеджмент ОГХК, который готовит компанию к приватизации.

Титаносодержащее сырье по заключенным с предыдущим менеджментом контрактом хотели передать малоизвестной компании-посредницы с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед "ОГХК" составляла примерно 400 млн грн.

Напомним:

19 мая неизвестные подожгли авто руководителя отдела экономики и финансов "Объединенной горно-химической компании" Кириченко А.Н.

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

Позже Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".

Экономическая правда