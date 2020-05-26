Все разделы
Укр / Рус

Компания из ОАЭ хотела вывезти продукцию ОГХК на 80 миллионов без оплаты, вмешалось НАБУ

Вторник, 26 мая 2020, 15:57
 

НАБУ и САП наложили арест на 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья "Объединенной горно-химической компании", которую хотели вывезти без оплаты за продукцию (80 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сообщается, что о намерении иностранной компании-посредницы из ОАЭ в течение суток вывезти из Одесского порта сырье без оплаты сообщил новый менеджмент ОГХК, который готовит компанию к приватизации.

Титаносодержащее сырье по заключенным с предыдущим менеджментом контрактом хотели передать малоизвестной компании-посредницы с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед "ОГХК" составляла примерно 400 млн грн.

Напомним:

19 мая неизвестные подожгли авто руководителя отдела экономики и финансов "Объединенной горно-химической компании" Кириченко А.Н.

Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

В Фонде считают такое "восстановление" является незаконным, и поэтому вызвали полицию для фиксации задействованных лиц.

Впоследствии экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

(Гладушко - бывший и.о. глава ОГХК, вместо которого ФГИУ 19 февраля назначил нового и. о. - Михаила Макарова. Еще через месяц ФГИУ прекратил полномочия Гладушко, как первого заместителя. Нынешний менеджмент предприятия готовит ОГХК к приватизации - ЭП).

Позже Хозсуд Киева по ходатайству Фонда государственного имущества отменил восстановлении в должности экс-менеджмента "Объединенной горно-химической компании".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ОГХК НАБУ оффшоры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Топ-менеджеру ОГХК подожгли авто: подозревают бывшее руководство 22 мая 2020, 14:53
Суд отменил восстановление в должностях экс-менеджеров ОГХК, доступ к сайту заблокирован 30 апреля 2020, 18:17
Бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании – Фонд госимущества 21 апреля 2020, 14:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!