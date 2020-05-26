IKEA объяснила, почему в Украине цены на товары выше, чем в соседних странах
Конечные цены на товары, предлагаемые на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.
Об этом заявили в пресс-службе компании, передает The Page.
Также среди факторов, влияющих на конечные цены на товары, в IKEA назвали текущие рыночные условия.
"Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги", - заверили в компании.
Как отмечает The Page, на польском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит почти 5,7 тысяч гривен (в эквиваленте), на российском - 3,6 тысяч гривен, а в Украине - 6,5 тысяч гривен.
Похожая ситуация и с диваном "Фрихетен": в Польше он продается за почти 9,5 тысяч гривен (в эквиваленте), в РФ - за 8 тысяч гривен, а в Украине - за 11 тысяч гривен.
В то же время цены на небольшие товары (в частности, декор) не сильно отличаются.
Напомним:
Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.
14 мая шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.
Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.
Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.
Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
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