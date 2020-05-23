Добыча нефти в США снизилась почти на 20%

Добыча нефти в США по состоянию на 20 мая снизилась примерно на 20% с мартовского уровня.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Издание пишет, что добыча нефти в США по состоянию на 20 мая, упала на 2,3 миллиона баррелей в день, с пикового уровня в марте в 13,24 миллиона.

Отмечается, что такое сокращение практически эквивалентно тому объему, который применяется в Саудовской Аравии и РФ в рамках соглашения ОПЕК +.

Напомним:

Ранее Минэнерго США прогнозировало, что добыча нефти в 2020 году составит в среднем 11,7 млн баррелей в сутки - это на 0,5 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается, что добыча нефти еще больше сократится на 0,8 млн баррелей в сутки.

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

Цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.

Страны ОПЕК+ договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Ранее страны-члены APPO (Африканская организация производителей нефти - ЭП), которые не принимали участия в соглашении ОПЕК +, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия и скорректировать свою суточною добычу.

10 апреля, стало известно, что большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, а именно сократить в мае-июне 2020 году добычу на 10 млн баррелей в сутки.