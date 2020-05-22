Новости 22 мая: договоренности с МВФ, падение промышленности, кредит для УЗ

О МВФ. Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев

О падении промышленности. В апреле индекс промышленной продукции снизился на 16,2% по сравнению с апрелем-2019-го. В марте падение составило 7,7%, в феврале 1,5%, в январе - 5,1%.

О кредите ЕБРР для УЗ. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" 150 млн евро кредита для экстренной поддержки ликвидности для смягчения воздействия пандемии коронавируса.

Об обысках НАБУ. С утра сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь. Позже выяснилось, что обысков как таковых не было.

Об Укрбуде. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что слова президента Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов "Укрбуда", "как минимум некорректны".

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"Печатный станок" запущен: как это может повлиять на курс гривни

Национальный банк запустил эмиссию денег для рефинансирования банков. Почему НБУ выбрал именно такой метод и какие риски это несет для гривни. (укр)