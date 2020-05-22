Все разделы
Укр / Рус

В апреле промышленное производство ускорило падение до 16,2% — Госстат

Пятница, 22 мая 2020, 15:52

 

В апреле индекс промышленной продукции снизился на 16,2% по сравнению с апрелем-2019-го. В марте падение составило 7,7%, в феврале 1,5%, в январе - 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе-апреле 2020г. по сравнению с январем-апрелем 2019р. индекс промышленной продукции сократился на 7,9% в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6%, перерабатывающей - на 8,7%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8%.

Читайте также: Это даже не рецессия: Почему в Украине падает промышленность

Украинский экспорт будет падать: кто пострадает больше всех

Напомним:

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

промышленность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нам нужны заводы: с чего начинать 8 мая 2020, 15:23
В Украине ускорилось падение одного из главных экономических показателей 23 апреля 2020, 20:35
Испания снимает часть ограничений: промышленные предприятия возобновляют работу 13 апреля 2020, 12:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!