В апреле промышленное производство ускорило падение до 16,2% — Госстат
В апреле индекс промышленной продукции снизился на 16,2% по сравнению с апрелем-2019-го. В марте падение составило 7,7%, в феврале 1,5%, в январе - 5,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В январе-апреле 2020г. по сравнению с январем-апрелем 2019р. индекс промышленной продукции сократился на 7,9% в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6%, перерабатывающей - на 8,7%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8%.
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Напомним:
В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.
Экономическая правда
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