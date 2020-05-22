ЕБРР может дать "Укрзализныце" многомиллионный кредит для поддержания ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" 150 млн евро кредита для экстренной поддержки ликвидности для смягчения воздействия пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании. Проект представлен в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0.

Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения "Укрзализныци" оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июня 2020 года.

Напомним:

10 апреля S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг УЗ до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.

И.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик объяснил снижение кредитного рейтинга компании мировым кризисом и падением реального сектора экономики.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что первая задача нового главы "Укрзализныци" - это спасение компании от возможного технического дефолта.

Экономическая правда