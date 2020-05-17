Новости выходных: запуск “Павлоградугля” и отмена рейсов МАУ

О НБУ. Глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года.

Об игорном бизнесе. Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.

О шахтерах. Компания "ДТЭК" с 16 мая пообещала вывести работников шахты "Павлоградуголь" на работу и платить им зарплату.

О Минэнерго. И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен.

О МАУ. Компания после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.