Новости выходных: запуск “Павлоградугля” и отмена рейсов МАУ
О НБУ. Глава Национального банка Яков Смолий заявил о том, что намерен оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года.
Об игорном бизнесе. Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.
О шахтерах. Компания "ДТЭК" с 16 мая пообещала вывести работников шахты "Павлоградуголь" на работу и платить им зарплату.
О Минэнерго. И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен.
О МАУ. Компания после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua