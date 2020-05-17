В ближайший четверг Верховная Рада рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса

Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на Facebook.

По его словам, в законопроекте менее 3,5 тысячи правок. "Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по новой процедуре", - написал нардеп.

Напоминаем:

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.

Читайте также: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе