В ближайший четверг Верховная Рада рассмотрит закон о легализации игорного бизнеса
Согласно с опубликованной повесткой дня в ближайший четверг Верховная Рада продолжит рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса 2285-д.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на Facebook.
По его словам, в законопроекте менее 3,5 тысячи правок. "Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по новой процедуре", - написал нардеп.
Напоминаем:
16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета — исследование.
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