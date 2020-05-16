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"ДТЭК" запустит работу шахты "Павлоградуголь" с 16 мая

Суббота, 16 мая 2020, 10:22
 

Компания "ДТЭК" с 16 мая пообещала вывести работников шахты "Павлоградуголь" на работу и платить им зарплату.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

"Сегодня у меня было совещание с энергетиками. Я требовала у представителя государственных шахт вывести шахтеров в ближайшее время на работу. Меня заверили, что 16 мая работники "Павлоградугля" выйдут на работу и будут получать зарплату", - сказала Буславец.

Напоминаем:

Группа "ДТЭК" олигарха Рината Ахметова, с 20 апреля выводит крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой.

"В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации – тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов – мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь", - отметили тогда в компании.

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ДТЭК шахты

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