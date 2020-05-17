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МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля

Воскресенье, 17 мая 2020, 13:22
 

Компания МАУ после анализа ситуации решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Об этом пишет Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

По его мнению, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Напоминаем:

12 мая в Министерстве инфраструктуры заявили, что  авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Ранее сообщалось, что Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. 

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АэроСвит

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