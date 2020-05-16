В энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен — Буславец

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен.

Об этом она сообщила в эфире программы "Свобода слова".

"Я хочу сказать, что на сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит денег более 50 млрд, из которых 16 млрд только на угольную отрасль.

По ее словам, ситуация очень сложная.

"Именно поэтому был создан антикризисный штаб, который возглавляет сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем", — заявила она.

При этом Буславец уточнила, что сумма в 50 млрд — это дефицит денег 2020 года, без учета предыдущих задолженностей.

"А непогашенные долги еще старой модели — это 28 млрд, которые были накоплены еще за прошлые периоды", — подчеркнула руководитель Минэнерго.

Напоминаем:

Ранее Буславец назвала причиной кризисной ситуации существенное падение потребления электроэнергии, которое было обусловлено теплой зимой и карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.