Официальный курс: гривня продолжает укрепление

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 18 мая на уровне 26,64 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,77 гривни за евро (на 15 мая - 28,79 гривни).

Напоминаем:

15 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.

15 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 мая на уровне 26,68 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда