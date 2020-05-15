Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 18 мая на уровне 26,64 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,77 гривни за евро (на 15 мая - 28,79 гривни).
Напоминаем:
15 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни за доллар.
15 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 мая на уровне 26,68 гривни за доллар.
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
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