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Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 15 мая 2020, 11:10

 

15 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,64 - 26,66 гривни;

Евро - 28,80 - 28,82 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,88 гривни. Евро покупают по 28,55 гривни, продают по 29,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,80 гривни, евро - 28,62 - 28,78 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 мая на уровне 26,68 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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