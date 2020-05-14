Курс гривни к евро существенно укрепился
Четверг, 14 мая 2020, 19:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 мая на уровне 26,68 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,79 гривни за евро (на 14 мая - 29,03 гривни).
Напоминаем:
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua