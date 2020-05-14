Гривня укрепилась на межбанковском рынке
14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;
Евро - 28,77 - 28,79 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,91 гривни. Евро покупают по 28,61 гривни, продают по 29,08 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,84 гривни, евро - 28,82 - 28,84 гривни.
Напомним:
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).
Экономическая правда
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