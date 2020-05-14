Гривня укрепилась на межбанковском рынке

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,67 - 26,69 гривни;

Евро - 28,77 - 28,79 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,91 гривни. Евро покупают по 28,61 гривни, продают по 29,08 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,84 гривни, евро - 28,82 - 28,84 гривни.

Напомним:

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).

Экономическая правда