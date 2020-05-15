Новости 15 мая: ВВП, "бан" на российские соцсети, рынок земли

О ВВП. За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

О "бане" на российские соцсети. Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

О рынке земли. 14 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции закона об обороте земель сельхозназначения.

Об электроэнергии. Импорт электроэнергии в Украине в апреле 2020-го года составил 150,61 млн кВт-ч, что в 3 раза меньше, чем в марте 2020 года. Импорт э/э из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раза (до 2,7 млн кВт-ч). Экспорт в апреле был наименьший за последние 3,5 года и также сократился втрое.

О транше от МВФ. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается, заявили в Офисе президента.

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Украинский экспорт будет падать: кто пострадает больше всех

В 2020 году украинский экспорт может упасть на 8,1% только за счет аграрного сектора и металлургии. Кто больше пострадает, и в каких странах ситуация для экспортеров благоприятная, а в каких – не очень.(укр)