Новости 15 мая: ВВП, "бан" на российские соцсети, рынок земли
О ВВП. За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).
О "бане" на российские соцсети. Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
О рынке земли. 14 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции закона об обороте земель сельхозназначения.
Об электроэнергии. Импорт электроэнергии в Украине в апреле 2020-го года составил 150,61 млн кВт-ч, что в 3 раза меньше, чем в марте 2020 года. Импорт э/э из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раза (до 2,7 млн кВт-ч). Экспорт в апреле был наименьший за последние 3,5 года и также сократился втрое.
О транше от МВФ. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается, заявили в Офисе президента.
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