За первый квартал экономика Украины упала на 1,5% — Госстат
За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Напомним:
По данным Минэкономики, в 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.
Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, говорится в макропрогнозе НБУ.
Прогноз НБУ по сокращению украинской экономики в 2020 году на 5% может быть пересмотрен на заседании монетарного комитета Нацбанка в июне.
Экономическая правда
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