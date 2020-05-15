За первый квартал экономика Украины упала на 1,5% — Госстат

За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).



Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Напомним:

По данным Минэкономики, в 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.

Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, говорится в макропрогнозе НБУ.

Прогноз НБУ по сокращению украинской экономики в 2020 году на 5% может быть пересмотрен на заседании монетарного комитета Нацбанка в июне.

Экономическая правда