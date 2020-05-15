В Конституционный Суд поступило еще одно представление по закону о рынке земли

14 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции закона об обороте земель сельхозназначения.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый Закон таким, что не соответствует Конституции Украины.

Среди подписантов документа депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей Левочкин), кроме этого подписи оставили внефракционный депутат Антон Поляков (автор 6000 поправок к "антиколомойскому" закону) и "слуга народа" Александр Дубинский.

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Напомним:

4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения. Тогда подписантами выступили депутаты "Батькивщины" и "За майбутне".

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

Экономическая правда