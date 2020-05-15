Уровень расчетов населения за "коммуналку" в 1 квартале составил 87% — Госстат
Уровень расчетов населения за коммунальные услуги без газа и электроэнергии в 1 квартале 2020 года составляет 87,2%. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на Госстат.
Самые высокие показатели в Сумской, Винницкой, Львовской и Николаевской областях: около 92-95%. Самые низкие - в Луганской, Харьковской и Херсонской областях, где оплачено 78-79%.
За централизованное отопление и горячую воду в марте расчеты населения составляли 102,4% (с учетом погашения долгов за прошлые периоды).
За водоснабжение и водоотведение, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов - около 80-84%.
"Эти показатели свидетельствуют, что несмотря на сложную ситуацию из-за коронакризиса, потребители пытались придерживаться платежной дисциплины. Динамику изменений показателей увидим по данным за апрель", - отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.
Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля 2020 года составляла 33 млрд грн.
Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей.
Наименьшая задолженность в Черновицкой (140,5 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областях.
Напомним:
С 18 марта в Украине действует ряд законов, направленная на поддержку населения в условиях карантина, в частности, в вопросе оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
На период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату ЖКУ, запрещается останавливать предоставления ЖКУ в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату ЖКУ.
Кабмин призывает население оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. В начале апреля правительство анонсировало возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков. 9 апреля такую услугу запустил "Приватбанк".
22 апреля правительство увеличило с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате ЖКУ получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.
23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславець заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и задолженность населения перед поставщиками электроэнергии на уровне 4,7 млрд грн.
По ее словам, поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.
Роман Скляров, ЭП
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