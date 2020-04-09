Приватбанк запустив можливість оплати "комуналки" для пенсіонерів по телефону
Приватбанк пропонує своїм клієнтам старшого покоління, особливо одержувачам пенсії та соцвиплат, до закінчення пандемії коронавірусу, оплачувати компослуги за телефоном служби підтримки банку 3700.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що Приватбанк запустив програму, в рамках якої співробітники служби підтримки будуть при наближенні термінів оплати чергових комунальних платежів рекомендувати клієнтам зробити оплату по телефону і навчать, як це правильно зробити.
"Оператори служби підтримки допоможуть правильно заповнити платіжні реквізити згідно з даними, отриманими від комунальних служб. Оплата комуналки по телефону 3700 проводиться з будь-якої банківської картки клієнта", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів запустив можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua