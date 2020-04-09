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Приватбанк запустив можливість оплати "комуналки" для пенсіонерів по телефону

Четвер, 9 квітня 2020, 20:13
 

Приватбанк пропонує своїм клієнтам старшого покоління, особливо одержувачам пенсії та соцвиплат, до закінчення пандемії коронавірусу, оплачувати компослуги за телефоном служби підтримки банку 3700.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що Приватбанк запустив програму, в рамках якої співробітники служби підтримки будуть при наближенні термінів оплати чергових комунальних платежів рекомендувати клієнтам зробити оплату по телефону і навчать, як це правильно зробити.

"Оператори служби підтримки допоможуть правильно заповнити платіжні реквізити згідно з даними, отриманими від комунальних служб. Оплата комуналки по телефону 3700 проводиться з будь-якої банківської картки клієнта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів запустив можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.

Економічна правда

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Приватбанк компослуги

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