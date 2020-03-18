Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що відповідні закони Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня.

Зокрема, президент підписав закон № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Він спрощує процедуру закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом. Лікарські засоби, призначені для боротьби з вірусом, ввозитимуть без мита і ПДВ.

"Медикам, які зайняті на роботах з ліквідації захворювання, встановлено надбавку у розмірі до 200% заробітної плати. Працівники отримують можливість за рішенням роботодавця працювати з дому або взяти неоплачувану відпустку протягом усієї тривалості карантину", - йдеться у повідомленні.

Також на період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.

Також Зеленський підписав закон № 531-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я".

Він передбачає діяльність нової незалежної державної юридичної особи, що створюється МОЗ для закупівель ліків за кошти державного бюджету. Закупівельна організація зможе напряму закуповувати ліки у вітчизняних та іноземних постачальників, що усуне посередників і накручування цін.

Крім цього, президент підписав закон щодо підтримки платників податків.

Відповідно до закону, передбачається виплата допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 50% середньої зарплати під час протидії COVID-19 за період перебування у спеціалізованих закладах охорони здоров'я та на самоізоляції під медичним наглядом.

З 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.

З 1 березня до 30 квітня фізичні особи – підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. При цьому цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування.

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Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Економічна правда