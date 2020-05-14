Смолий рассказал, куда пойдут деньги от МВФ
Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, а все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.
Об этом в интервью ВВС News Украина заявил председатель НБУ Яков Смолий.
По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.
Смелый добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года, - около 5 млрд долларов.
Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.
"По предварительной договорённости, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.
Напомним:
Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,75 миллиарда долларов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.
7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.
В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.
В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.
\1 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.
Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.
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