Премьер хочет расследовать массовую выдачу "Укрэнерго" разрешений на присоединение к энергосети

Премьер-министр Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет рассмотрение выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, что стало, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке.

Об этом он заявил на заседании комитета парламента по вопросам энергетики, передает Интерфакс-Украина.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, что привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику - ред.) И когда чрезвычайно дорога зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", - заявил Шмыгаль.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", - добавил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика - это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", - сказал премьер-министр, уточнив, что в четверг он будет встречаться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей дальнейшего развития отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, позволяющие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E. "Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся относительно тех процедур и выполнения задач по присоединению к ENTSO-E. Также проверим и управляемость компании", - отметил Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

В компании говорят о "системные действия правительства, направленные на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".