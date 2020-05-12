Новости 12 мая: слив данных в Telegram, ВВП, Ярославский покупает банк Пинчука

О сливе данных. В Telegram появился бот, которые использует большие объемы персональных данных - в Минцифры уверяют, что эта информация не связана с работой приложения "Дія". Позже полиция открыла криминальное производство и заблокировала ресурс.

О ВВП. В 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.

Об Ярославском. Бизнесмен Александр Ярославский официально объявил о намерении купить у Виктора Пинчука 100% акций банка "Кредит Днепр".

О Коломойском и воде. Стратегическое предприятие - Аульскую хлорпереливную станцию ​​- выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского для "установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране".

О финпомощи бизнесу. С 4 мая количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи составила 6873, сейчас принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов.

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