За неделю 7 тысяч бизнесменов запросили финпомощь по выплате зарплат — Минэкономики

С 4 мая количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи составила 6873, сейчас принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 млрд грн.

Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

В Минэкономики сообщают, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ.

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Напомним:

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года.

В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала. В частности это касается сферы строительства, индустрии гостеприимства, креативных и образовательных индустрий.

Экономическая правда