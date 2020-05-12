Telegram-бот продает водительские права украинцев, Минцифры уверяет — данные не с "Дії"

В Telegram появился бот, которые использует большие объемы персональных данных - в Минцифры уверяют, что эта информация не связана с работой приложения "Дія".

Как пишет AIN.ua, Telegram-канал UA Baza Bot разместил объявление о продаже данных водительских удостоверений украинцев.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, что эта информация не связана с работой приложения "Дія".

"В телеграмм заработал бот, которые использует большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения Дія.

Это невозможно даже теоретически", - подчеркнул министр.

По его словам, "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию.

В Минцифры добавили, что создатели бота анонсировали базу с 26 млн удостоверений, хотя в Украине всего 9,5 млн водительских прав, из которых в приложении отображаются 6,5 млн.

"Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте, намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дія.

В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка (до национализации), а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - добавил Федоров.

Он подчеркнул, что Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия по работе телеграмм-бота и доступных в нем персональных данных.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги. Боты, предположительно, берут данные из украденной базы клиентов "Приватбанка".