Ярославский покупает у Пинчука 100% акций банка "Кредит Днепр"

Бизнесмен Александр Ярославский официально объявил о намерении купить у Виктора Пинчука 100% акций банка "Кредит Днепр".

Об этом говорится в официальном объявлении бизнесмена, передает FinClub.

"Я, Ярославский Олександр Владиленович, не имею и не владею ни одной акцией частного акционерного общества "Банк Кредит Днепр" и намерен приобрести акции в количестве 3 586 561 499 простых акций, что составляет 100% от уставного капитала общества и номинальная стоимость которых составляет 3 млрд 586 млн 561 тыс 499 грн (номинальная стоимость одной акции - 1 грн)", - говорится в официальном объявлении Ярославского.

Отмечается, что он выкупает 100% акций банка у компании Brancroft Enterprises Ltd., конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которой является Виктор Пинчук.

Напомним:

В апреле Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка "Кредит Днепр", принадлежащему Виктору Пинчуку.

В декабре, в комментарии УП, Ярославский подтвердил, что достиг принципиального соглашения с Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".

В декабре СМИ собщали, что бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Также первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова ранее подтверждала, что Ярославский сообщил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.