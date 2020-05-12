ВВП Украины в 1 квартале сократился на 1,2% — Минэкономики
В 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.
Об этом говорится в оценке Минэкономики.
Отмечается, что ведомство ранее прогнозировало снижение ВВП на 0,9%.
"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", - заявили в министерстве.
В Минэкономики напомнили, что по итогам первых двух месяцев года оценка падения ВВП составила 0,2%.
Напомним:
Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, говорится в макропрогнозе НБУ.
Прогноз НБУ по сокращению украинской экономики в 2020 году на 5% может быть пересмотрен на заседании монетарного комитета Нацбанка в июне.
Экономическая правда
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