ВВП Украины в 1 квартале сократился на 1,2% — Минэкономики

В 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.

Об этом говорится в оценке Минэкономики.

Отмечается, что ведомство ранее прогнозировало снижение ВВП на 0,9%.

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", - заявили в министерстве.

В Минэкономики напомнили, что по итогам первых двух месяцев года оценка падения ВВП составила 0,2%.

Напомним:

Вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, говорится в макропрогнозе НБУ.

Прогноз НБУ по сокращению украинской экономики в 2020 году на 5% может быть пересмотрен на заседании монетарного комитета Нацбанка в июне.

Экономическая правда