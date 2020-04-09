Все разделы
Укр / Рус

АМКУ разрешил Ярославскому приобрести банк "Кредит Днепр" у Пинчука

Четверг, 9 апреля 2020, 15:26
 

Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка "Кредит Днепр", принадлежащему Виктору Пинчуку.

Эту информацию подтвердили в АМКУ на запрос ЭП.

Ранее в повестке дня собрания комитета на 9 апреля значился пункт "о разрешении физическому лицу - гражданину Украины приобретения акций АО "Банк Кредит Днепр", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества".

В декабре, в комментарии УП, Ярославский подтвердил, что достиг принципиального соглашения с Пинчуком о покупке банка "Кредит Днепр".

"Переговоры ведутся на уровне менеджмента. Принципиально мы договорились. Вопрос в технике", – добавил бизнесмен

Напомним:

В декабре СМИ собщали, что бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Также первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова ранее подтверждала, что Ярославский сообщил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.

Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК Ярославский Пинчук банк

powered by lun.ua
Материалы по теме
АМКУ встретился с крупнейшими ритейлерами относительно мартовского "скачка" цен 6 апреля 2020, 19:47
Антимонопольный комитет против повышения цен: миссия невыполнима 6 апреля 2020, 18:22
АМКУ предупредил производителей антисептиков о штрафах за спекуляции на коронавирусе 3 апреля 2020, 11:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!