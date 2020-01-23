Ярославський підтвердив, що купує банк у Пінчука
Бізнесмен Олександр Ярославський досяг принципової угоди з олігархом Віктором Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".
Про це заявив сам Ярославський в коментарі журналісту УП.
"Є інтерес [до купівлі банку]. Ми розглядаємо банківський проект", – заявив Ярославський.
Бізнесмен підтвердив, що мова йде про банк "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.
"Переговори ведуться на рівні менеджменту. Принципово ми домовилися. Питання в техніці", – додав він.
Нагадуємо:
У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.
Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.
Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.
Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.
Роман Кравець, для ЕП
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