Ярославський підтвердив, що купує банк у Пінчука

Бізнесмен Олександр Ярославський досяг принципової угоди з олігархом Віктором Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".

Про це заявив сам Ярославський в коментарі журналісту УП.

"Є інтерес [до купівлі банку]. Ми розглядаємо банківський проект", – заявив Ярославський.

Бізнесмен підтвердив, що мова йде про банк "Кредит Дніпро", який належить Віктору Пінчуку.

"Переговори ведуться на рівні менеджменту. Принципово ми домовилися. Питання в техніці", – додав він.

Нагадуємо:

У грудні ЗМІ повідомляли, що бізнесмен Олександр Ярославський цікавиться придбанням банку "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука.

Банк "Кредит Дніпро" заснований в 1993 році.

Його єдиним акціонером є компанія "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (12,48 млрд грн) банк займав 19 місце серед 77 діючих.

Роман Кравець, для ЕП