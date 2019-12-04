Пинчук продает свой банк – СМИ
Бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в НБУ.
По данным издания, структуры Ярославского проводят due diligence активов банка.
"Сделки еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме о намерениях, но его также пока не было", – отметил собеседник издания в НБУ.
В банке "Кредит Днепр" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
По информации одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, инициатива о продаже банка исходит от Пинчука.
Напоминаем:
10 месяцев 2019 года Кредит Днепр закончил с прибылью в 78,2 млн грн.
Убыток по итогам 2018 составил 231,2 млн грн.
Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году.
Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.
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