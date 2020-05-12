Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники



12 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 26,76 - 26,78 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,76 - 26,78 гривни;

Евро - 28,98 - 29,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,76 - 27,04 гривни. Евро покупают по 28,73 гривни, продают по 29,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,94 - 27,09 гривни, евро - 28,97 - 29,00 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,88 - 27,96 гривни, евро - 28,87 - 29,00 гривни.

Напомним:

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84.

Экономическая правда