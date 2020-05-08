Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,81 - 26,84 гривни;

Евро - 29,02 - 29,05 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 27,04 гривни. Евро покупают по 28,74 гривни, продают по 29,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,00 - 27,00 гривни, евро - 28,93 - 29,07 гривни.

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда