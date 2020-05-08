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Курс валют на 8 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 8 мая 2020, 11:16
 

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,81 гривни;

Евро - 28,98 - 29,00 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,74 - 27,03 гривни. Евро покупают по 28,71 гривни, продают по 29,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,01 гривни, евро - 28,93 - 29,00 гривни.

Напоминаем:

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда

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