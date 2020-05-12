Курс валют: гривня стабильна
Вторник, 12 мая 2020, 09:00
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,10 гривни за евро (на 8 мая - 28,91 гривни).
Напоминаем:
8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.
8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84.
Экономическая правда
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