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Курс валют: гривня стабильна

Вторник, 12 мая 2020, 09:00
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,10 гривни за евро (на 8 мая - 28,91 гривни).

Напоминаем:

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84.

Экономическая правда

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